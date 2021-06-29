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Полный подъем: как работает колесо обозрения на набережной Гагры

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210629/1032733134/Polnyy-podem-kak-rabotaet-koleso-obozreniya-na-naberezhnoy-Gagry.html

Колесо обозрения высотой 55 метров и вместимостью 144 человека запустили на набережной Гагры в субботу 26 июня.

Колесо обозрения высотой 55 метров заработало на набережной Гагры 26 июня. За послевоенные годы этот аттракцион стал первым из наиболее зрелищных и масштабных. Строили его почти пять месяцев.

© Foto / Владислав Ишков
С тонировкой, стеклянным полом и подсветкой: колесо обозрения запустили в Гагре

За первые три дня на колесе прокатились около 1500 человек. Нередко за билетами выстраиваются очереди. Билет за один круг стоит 350 рублей, за два круга – 450 рублей. 

Кабины закрыты, застеклены и подсвечены неоновой лентой синего цвета. Они оснащены кондиционерами и отоплением, так как эксплуатировать колесо планируют круглый год. Также будет установлена динамическая иллюминация подвижной части колеса с двух сторон.

Те, кто желает пощекотать нервы, могут выбрать поездку в кабине со стеклянным полом. Также предусмотрены несколько кабин класса VIP – они с затонированными стеклами, там установлены кожаные диваны и стол. Туда можно даже заказать еду и напитки из соседнего ресторана.

Гагрское колесо обозрения может выдержать девятибалльное землетрясение и скорость ветра до 43 метров в секунду. Эксплуатация допускается в случаях, когда порывы ветра не превышают 17 метров в секунду. Определять скорость и направление ветра, влажность воздуха и атмосферное давление будут с помощью небольшой метеостанции, которую установят рядом с аттракционом.

Так как в Абхазии нередко отключают электроэнергию, эту проблему специалисты решили с помощью дизельного генератора и стабилизаторов напряжения.

На прилегающей к колесу обозрения территории планируют открыть парк аттракционов, и в течение ближайших трех-четырех недель там появятся такие развлечения, как цепочные карусели, детский паровоз, батуты, качели, страйкбольный тир. Все это будет платным, но цены пока не определены.

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