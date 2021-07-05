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В сжатые сроки: Бжания рассказал о ликвидации последствий непогоды в Сухуме

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Штормовой ветер и ливень в Абхазии (16)
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В сжатые сроки: Бжания рассказал о ликвидации последствий непогоды в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава администрации Беслан Эшба провели инспекцию по улицам Сухума после прошедших 4 июля штормового ветра и ливня.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40497174&type=mp4
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2021-07-05T13:43Z

Президент Абхазии Аслан Бжания и глава администрации Беслан Эшба провели инспекцию по улицам Сухума после прошедших 4 июля штормового ветра и ливня.

Глава государства и мэр столицы побывали на улице Эшба, где оборвались электропровода от подстанции НИИ ЭПиТ, на улице Воронова, где ветер повалил крупные деревья и оценили ущерб в центральной части города.

Бжания отметил, что после оценки ущерба, государство в сжатые сроки изыщет средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мне нужно было это все самому увидеть, так как мне, как руководителю, не приходилось с этим сталкиваться. Руководство города прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий. Ребята работали вчера допоздна, сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие, и предугадать его сложно", - сказал он.

Сильный ветер с дождем и шторм обрушились на республику вечером 4 июля. В Сухуме были повалены деревья, оборваны троллейбусные линии и линии электропередач. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (16)

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