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Концерт у моря: как прошел фестиваль "Opera Viva" в Сухуме

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© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210710/1032810967/Kontsert-u-morya-kak-proshel-festival-Opera-Viva-v-Sukhume.html
Концерт у моря: как прошел фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Фестиваль, посвященный итальянскому композитору Джоаккино Россини "Opera Viva" состоялся в Сухуме 9 июля.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81509902&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0a/1032811504.jpg
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2021-07-10T14:52Z

Фестиваль, посвященный итальянскому композитору Джоаккино Россини "Opera Viva" состоялся в Сухуме 9 июля.

Культурное событие большого масштаба прошло в Абхазии 9 июля – фестиваль "Opera Viva", собравший на одной сцене абхазских и российских музыкантов. Из-за того, что в республике ухудшилась эпидемиологическая ситуация, первоначальные планы провести концерт в абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба изменились.

Мероприятие перенесли на площадь у театра, где построили большую сцену, а для зрителей поставили стулья. Те, кому не хватило место у сцены, уселись на лавочках в парке или же наблюдали за концертом стоя. 

На сцене одновременно звучали сто музыкантов Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков. Проект был реализован при поддержке министерства культуры Абхазии.

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Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
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