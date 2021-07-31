Зоны бедствий: лесные пожары в Турции

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, за последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.
Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.
Число погибших в лесных пожарах в Турции возросло до 6, пострадавших уже свыше 180.
Россия направила на помощь в тушении пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета.
Читайте также:
-
Эрдоган: над расследованием причин пожаров в Турции работает разведка и полиция
-
Национальная катастрофа: лесные пожары в Турции