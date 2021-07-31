Зоны бедствий: лесные пожары в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, за последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.

Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.

Число погибших в лесных пожарах в Турции возросло до 6, пострадавших уже свыше 180.

Россия направила на помощь в тушении пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета.

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