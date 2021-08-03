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Мощные ливни с грозами в Москве и Петербурге

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210803/1032964863/Moschnye-livni-s-grozami-v-Moskve-i-Peterburge.html

Ночью российские столицы накрыла сильнейшая гроза. В Москве за ночь выпала четверть месячной нормы осадков. В Петербурге затопило несколько улиц.

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