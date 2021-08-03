Мощные ливни с грозами в Москве и Петербурге

Ночью российские столицы накрыла сильнейшая гроза. В Москве за ночь выпала четверть месячной нормы осадков. В Петербурге затопило несколько улиц.
На юге Турции продолжают бороться с огнем, потушены более 100 лесных пожаров, остаются не взятыми под контроль еще пять.
2 августа российские десантники празднуют свой профессиональный праздник и годовщину образования ВДВ.
Кадры разрушенного и заброшенного порта Бейрута, в котором в 2020 году произошел мощный взрыв, напоминают фильмы о постапокалипсисе.
Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают работу по оказанию помощи в тушении пожаров в Якутии.
Предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты в Абхазии в последний раз подвергались корректировке 22 июня, согласно постановлению Кабинета министров.
С 1 августа на всех курортах Краснодарского края начали действовать новые антиковидные правила для туристов.
Плановый показатель по начислению таможенных платежей за период с января по июль включительно выполнен на 134%.
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