Почетный караул и переговоры: визит Бжания в Южную Осетию

В субботу 7 августа в Цхинвале прошла встреча на высшем уровне Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также абхазской и югоосетинской делегаций.
Как отметил президент Южной Осетии, главы государств обсуждали возможность проведения совместных мероприятий между структурами стран, в частности о проведении совместных военных учений на территории одной из республик.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по многим направлениям, стороны поделились опытом в области финансовой и налоговой политики, обсудили вопросы экономического развития.
Также рассматривался вопрос реанимации санатория "Осетия" в Абхазии, чтобы у жителей Южной Осетии была возможность провести там отпуск или каникулы.
Аслан Бжания добавил, что стороны также обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности двух государств, с тем, чтобы координировать усилия в плане отражения и нейтрализации возможных угроз.
"Мир, к сожалению, не стал более гуманным, и нам необходимо делиться опытом и информацией. Это очень важно. Мы во многом испытываем схожие проблемы и единство подходов – реальный шанс для решения этих вопросов. Два голоса всегда лучше, чем один. Тем более, на внешнеполитическом направлении мало что меняется в нашу пользу в последнее время", – приводится слова Аслана Бжания на Sputnik Южная Осетия.
Как проходит визит абхазского президента в братскую республику, смотрите в видео.
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