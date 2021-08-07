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Почетный караул и переговоры: визит Бжания в Южную Осетию

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Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

В субботу 7 августа в Цхинвале прошла встреча на высшем уровне Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также абхазской и югоосетинской делегаций.

Как отметил президент Южной Осетии, главы государств обсуждали возможность проведения совместных мероприятий между структурами стран, в частности о проведении совместных военных учений на территории одной из республик.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по многим направлениям, стороны поделились опытом в области финансовой и налоговой политики, обсудили вопросы экономического развития.

Также рассматривался вопрос реанимации санатория "Осетия" в Абхазии, чтобы у жителей Южной Осетии была возможность провести там отпуск или каникулы.

Аслан Бжания добавил, что стороны также обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности двух государств, с тем, чтобы координировать усилия в плане отражения и нейтрализации возможных угроз.

"Мир, к сожалению, не стал более гуманным, и нам необходимо делиться опытом и информацией. Это очень важно. Мы во многом испытываем схожие проблемы и единство подходов – реальный шанс для решения этих вопросов. Два голоса всегда лучше, чем один. Тем более, на внешнеполитическом направлении мало что меняется в нашу пользу в последнее время", – приводится слова Аслана Бжания на Sputnik Южная Осетия. 

Как проходит визит абхазского президента в братскую республику, смотрите в видео.

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