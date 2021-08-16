Грязь и лужи: последствия потопа в Сухуме

Сухум пытается справиться с последствиями ливня и разлива Баслы. Как жители столицы чистят улицы, дома и магазины от грязи после ночного потопа, смотрите в видео.

Больше всего пострадали улицы Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, район зданий Кабмина и МВД. В некоторых местах уровень воды превышал полтора метра.

В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и семь единиц спецтехники.

Помимо столичного ПСО, к ликвидации последствий стихии в Сухуме привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры, а также из поселка Агудзера.

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