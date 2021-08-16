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Грязь и лужи: последствия потопа в Сухуме
Сухум пытается справиться с последствиями ливня и разлива Баслы. Как жители столицы чистят улицы, дома и магазины от грязи после ночного потопа, смотрите в видео.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90172712&type=mp4
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PT0M40S
2021-08-16T11:59Z
Сухум пытается справиться с последствиями ливня и разлива Баслы. Как жители столицы чистят улицы, дома и магазины от грязи после ночного потопа, смотрите в видео.
Больше всего пострадали улицы Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, район зданий Кабмина и МВД. В некоторых местах уровень воды превышал полтора метра.
В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и семь единиц спецтехники.
Помимо столичного ПСО, к ликвидации последствий стихии в Сухуме привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры, а также из поселка Агудзера.
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