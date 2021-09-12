Страх и манипуляция: какие цели преследуют США в "войне с терроризмом"

Позднее Эдвард Сноуден раскрыл разоблачительные данные, показавшие, что трагедия во Всемирном торговом центре стала поводом для вторжения в частную жизнь.
Действующий президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил Министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.
О том, как США на протяжении 20 лет ведут так называемую войну с терроризмом, преследуя свои цели, — в материале корреспондента RT Калеба Мопина.
Читайте также:
- Спустя 20 лет: как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
-
ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября