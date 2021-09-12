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Страх и манипуляция: какие цели преследуют США в "войне с терроризмом"

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После терактов 11 сентября в Соединенных Штатах был принят так называемый Патриотический акт, который снял ограничения на госслежку и позволил властям перехватывать любые телефонные переговоры.

Позднее Эдвард Сноуден раскрыл разоблачительные данные, показавшие, что трагедия во Всемирном торговом центре стала поводом для вторжения в частную жизнь.

Действующий президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил Министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

О том, как США на протяжении 20 лет ведут так называемую войну с терроризмом, преследуя свои цели, — в материале корреспондента RT Калеба Мопина.

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