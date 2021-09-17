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Клоны из прошлого или "призраки" сокровищ: экспонаты оптической выставки в Гагре

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Клоны из прошлого или "призраки" сокровищ: экспонаты оптической выставки в Гагре
Выставку оптических клонов в здании зимнего театра в Гагре организовал Санкт-Петербургский музей Университета информационных технологий, механики и оптики.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30437468&type=mp4
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2021-09-17T19:25Z

Выставку оптических клонов в здании зимнего театра в Гагре организовал Санкт-Петербургский музей Университета информационных технологий, механики и оптики.

Выставка оптических клонов работ Карла Фаберже и семейных драгоценностей царской династии Романовых открылась в начале августа в Гагре. На ней представлены десять оптических изображений экспонатов, которые хранятся в музеях России и редко их покидают.

Среди них яйца Фаберже, подаренные императором Николаем II своей матери Анне Иоанновне и супруге Александре Федоровне. Всего в царской семье хранились 52 работы этого мастера.

Также на выставке можно увидеть погремушку-свистульку, изготовленную по заказу императрицы Анны Иоанновны для младенца-императора Ионна Антоновича в 1740 году, "Диадема Элегия", оригинал которого сделан из платины, золота и инкрустирован бриллиантами и сапфирами.

Автор методики создания таких изображений российский ученый Юрий Денисюк. Еще в 1960-х годах он придумал, как нанести изображение предмета, которое практически не отличалась бы от оригинала, на пластину и, тем самым, воспроизвести его голограмму с помощью световых лучей. 

В среднем ежедневно выставку посещают от 100 до 200 человек. Она продлится до 6 ноября.

Подробнее об этом:

 

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