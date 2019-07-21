Побег из ада: история спасения из горящего здания

Мужчина, пытаясь спастись из горящего 19-этажного дома в Филадельфии, вылез в окно и стал спускаться по внешней стене здания. Он цеплялся руками за перекладины балконов и в любой момент мог сорваться. Однако сумел благополучно сойти на землю, не получив повреждений.

Смотрите историю чудесного спасения на видео Sputnik.

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