Побег из ада: история спасения из горящего здания

Мужчина, пытаясь спастись из горящего 19-этажного дома в Филадельфии, вылез в окно и стал спускаться по внешней стене здания. Он цеплялся руками за перекладины балконов и в любой момент мог сорваться. Однако сумел благополучно сойти на землю, не получив повреждений.
Смотрите историю чудесного спасения на видео Sputnik.
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