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Побег из ада: история спасения из горящего здания

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© Видео Youtube/ZOFA ViralWorld

Смотрите видео из подборки Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения" и вдохновляйтесь!

Мужчина, пытаясь спастись из горящего 19-этажного дома в Филадельфии, вылез в окно и стал спускаться по внешней стене здания. Он цеплялся руками за перекладины балконов и в любой момент мог сорваться. Однако сумел благополучно сойти на землю, не получив повреждений.

Смотрите историю чудесного спасения на видео Sputnik.

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Теги:
Филадельфия, пожар, спасение


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