Семья невозмутимых аллигаторов решила прогуляться в оживленном парке

Посетители государственного парка Хантингтон-Бич засняли на видео прогулку двух аллигаторов, которые невозмутимо вышли из кустов и прошли по парковой дорожке буквально в метре от людей.

На кадрах видно, что сначала дорожку пересек небольшой аллигатор, по всей видимости, это еще невзрослая особь. Затем на дорогу вышел уже взрослый аллигатор, который спокойным шагом направился по своим делам на глазах удивленных посетителей.

Хантингтон-Бич - небольшой прибрежный заповедник и государственный парк в округе Джорджтаун, штат Южная Каролина. Парк знаменит отнюдь не аллигаторами, а большим разнообразием обитающих здесь птиц.

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