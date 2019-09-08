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Чем выше горы, тем ниже "Приоры": в Краснодаре засняли "Ладу" на огромных колесах

© Foto/ dtpsochi
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Прохожие снимали автомобиль на камеры телефонов и аплодировали.

В интернете появилось видео ночного "пробега" автомобиля "Лада" на огромных колесах, по всей вероятности, сделанных из металла.

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Тем временем в Краснодаре. Как бы вы назвали данный автомобиль ? 😅 ⠀ Дополнительная страница 👉 @dtp__sochi ⠀ ❗️Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗️ ⠀ #Сочи#РозаХутор#ГоркиГород#Краснаяполяна#Москва#море#Sochi#Sochi2019#Russia#RU#93#vsco#vscocam#sochifornia#sochidetka#Краснодар#Туапсе#Новороссийск#Геленджик#дтп#авария#дтпсочи#дтпчпсочи#чп#чпсочи#Adler#Адлер#Авто 📷 - @priora_tm

Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi)

На кадрах видно, как машина медленно, но довольно уверенно, передвигается на гигантских колесах, чудом сохраняя равновесие.

Кто автор "шедевра на колесах" и каково его предназначение, осталось неизвестным.

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