Давай по одному: храбрый краб показал приемы самообороны

Эти кадры нападения с ножом, которые получили вирусное распространение в Сети, вызвали у пользователей только смех и улыбку. А все потому, что главный герой на видео - краб, и он, похоже, неплохо владеет приемами ведения боя. В клешне у животного настоящий нож, с которым он умело управляется.
На ролике краб ползает по полу, держа ножик в одной клешне. Оператор пытается выбить нож руками. Но не тут то было, краб не сдается.
Забавное животное стало мемом в интернете. "Не на того напали", "Это я и - мой шеф", - писали пользователи.
Однако зоозащитники обратили внимание, что популярный видеоролик на самом деле не такой смешной, как кажется. Краб машет клешнями вовсе не потому, что хочет напасть на человека или защищается, а потому что у него стресс, заметили они.
Смотрите также:
-
Схватка ягуара с крокодилом: быстрый финал и 16 миллионов просмотров
-
Мама спасет: медведица не испугалась тигра и спасла своего малыша
-
"Свободу попугаям!": эта удивительная птица не только говорит, но и понимает речь