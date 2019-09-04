Давай по одному: храбрый краб показал приемы самообороны

На кадрах популярного в Сети ролика краб ползает по полу, держа в одной клешне ножик.

Эти кадры нападения с ножом, которые получили вирусное распространение в Сети, вызвали у пользователей только смех и улыбку. А все потому, что главный герой на видео - краб, и он, похоже, неплохо владеет приемами ведения боя. В клешне у животного настоящий нож, с которым он умело управляется.

На ролике краб ползает по полу, держа ножик в одной клешне. Оператор пытается выбить нож руками. Но не тут то было, краб не сдается.

Забавное животное стало мемом в интернете. "Не на того напали", "Это я и - мой шеф", - писали пользователи.

Однако зоозащитники обратили внимание, что популярный видеоролик на самом деле не такой смешной, как кажется. Краб машет клешнями вовсе не потому, что хочет напасть на человека или защищается, а потому что у него стресс, заметили они.

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