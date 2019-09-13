Самый неуклюжий кот в мире: огромный застрявший "пушистик" рассмешил до слез

Неуклюжий домашний питомец изрядно повеселил пользователей интернета, судя по всему без посторонний помощи вырваться из "ловушки" ему так и не удалось.
Между тем, ветеринары полагают, что у современных домашних кошек все чаще развивается ожирение из-за неправильного кормления питомцев, особенно после кастрации и стерилизации. Ведь семенники и яичники – это железы смешанной секреции. Их удаление приводит к тому, что у животного изменяется гормональный фон.
Ожирение для котов также опасно, как и для людей. Это увеличение нагрузки на сердце, деформация сосудов, проблемы с печенью, атеросклероз и даже сахарный диабет.
Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем у любимого питомца, необходимо подобрать ему правильный корм и внимательно следить за появлением первых признаков ожирения (у котов оно начинается с "заплыванием" жиром ребрышек).
Конечно, большой вес бывает у котов и наследственным, кроме того, масса кошки зависит от ее породы. Однако при первых признаках излишней "пышности" любимца не лишним будет показаться ветеринару.
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