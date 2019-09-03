Схватка ягуара с крокодилом: быстрый финал и 16 миллионов просмотров

Ягуар переплыл водоем и внезапно напал на рептилию со спины.

Ягуар устроил засаду на каймана на Пантанальских болотах в Бразилии. Уникальные кадры, на которых видно, как к отдыхающему на песчаной косе крокодилу незаметно подобрался ягуар, удалось заснять видеооператору Салли Игл. Видео набрало более 16 миллионов просмотров.

Пятнистый хищник буквально за две секунды разделался с кайманом, не ожидавшим нападения со спины. Схватив рептилию, ягуар утащил добычу в джунгли.

Кайманы - род пресмыкающихся семейства аллигаторовых (Alligatoridae), подсемейства Caimaninae, обитают в Центральной и Южной Америке.

Эти маленькие аллигаторы достигают длины не более двух метров и весят от шести до 40 килограммов. С испанского слово "кайман" переводится как "аллигатор, крокодил".

Пантанал - это обширная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии, одна из крупнейших заболоченных территорий на планете. Здесь водится 50 видов рептилий и обитает около 20 миллионов крокодилов.

Смотрите также: