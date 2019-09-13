"Вещатель из ада": песня Фили из "Спокойной ночи, малыши" напугала иностранцев

На видеоролике запечатлена игрушка Филя из передачи "Спокойной ночи, малыши". Филя исполняет одноименную песню из заставки детской телепередачи.
"Реально страшную игрушку нашли в санатории. Набережные Челны, Россия. Мы пришли в санаторий и в комнате нашли игрушку, которая звучала очень жутко", говорится в описании к видео.
Пользователи выдвинули свои версии того, что за песню исполняет игрушка.
"Не та ли эта песня из Abbеy Road (12-й студийный альбом The Beatles – ред.), которую играют задом наперед на китайском языке?" - поинтересовался один из них.
Другой комментатор предположил, что это каверверсия композиции из мультфильма "История игрушек".
Еще несколько человек сошлись во мнении, что у игрушки просто сели батарейки.
Один из посмотревших ролик написал: "Это Филя, из России, из телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Очень похоже на "Вещатель из ада", в моем канале))))".
Передача "Спокойной ночи, малыши!" существует с 1964 года. Персонаж щенка Фили появился спустя четыре года. Помимо него, постоянными персонажами передачи стали Хрюша, Каркуша и Степашка.
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