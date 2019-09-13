"Вещатель из ада": песня Фили из "Спокойной ночи, малыши" напугала иностранцев

Один из самых популярных блогов, выкладывающих в интернете вирусное видео, ViralHog, опубликовал кадры из Набережных Челнов, которые напугали англоязычных пользователей сети.

На видеоролике запечатлена игрушка Филя из передачи "Спокойной ночи, малыши". Филя исполняет одноименную песню из заставки детской телепередачи.

"Реально страшную игрушку нашли в санатории. Набережные Челны, Россия. Мы пришли в санаторий и в комнате нашли игрушку, которая звучала очень жутко", говорится в описании к видео.

Пользователи выдвинули свои версии того, что за песню исполняет игрушка.

"Не та ли эта песня из Abbеy Road (12-й студийный альбом The Beatles – ред.), которую играют задом наперед на китайском языке?" - поинтересовался один из них.

Другой комментатор предположил, что это каверверсия композиции из мультфильма "История игрушек".

Еще несколько человек сошлись во мнении, что у игрушки просто сели батарейки.

Один из посмотревших ролик написал: "Это Филя, из России, из телепередачи "Спокойной ночи, малыши". Очень похоже на "Вещатель из ада", в моем канале))))".

Передача "Спокойной ночи, малыши!" существует с 1964 года. Персонаж щенка Фили появился спустя четыре года. Помимо него, постоянными персонажами передачи стали Хрюша, Каркуша и Степашка.

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