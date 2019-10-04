Чудесное спасение антилопы: бегемоты наказали семью крокодилов

Одним прекрасным пасмурным днем в Африке, к югу от Сахары, на берегу реки собрались антилопы для водопоя. Там же в воде спокойно наслаждались нечастой в этих краях прохладой бегемоты.

Внезапно, как это обычно бывает в Африке, два крокодила, судя по всему отец и сын, напали на одну из антилоп. Хищники работали по классической схеме: ухватить добычу за конечность и максимально быстро затащить травоядное животное под воду. Антилопа сопротивлялась изо всех сил, а крокодилы энергично тянули свою добычу на глубину. Казалось бы, о чем здесь еще можно говорить? Хищники напали на травоядную жертву, затащили ее в воду и съели. Обычная история. Но мы же в Африке!

Вдруг активизировались наслаждающиеся прохладой бегемоты. Достаточно быстро, вероятно, уже не в первый раз, эти крупные неповоротливые животные решили показать, кто здесь главный.

В тот момент, когда антилопа оказалась в очередной раз под водой, бегемоты напали на крокодилов. Схватка была недолгой и закончилась спасением счастливого травоядного животного.

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