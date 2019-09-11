Тимон и Пумба: храбрый кабанчик спас сурикатов от льва

Африканский бородавочник не испугался нападения льва и отогнал хищника, защитив своих друзей - сурикатов.
На кадрах, которые удалось заснять Джону Бойега, видно, как львица напала на бородавочника, но тот дал достойный отпор хищнику. За схваткой наблюдали зрители с обеих сторон - львята с одной и сурикаты с другой.
"Дружба" бородавочников и сурикатов основана на взаимовыгоде. Сурикаты помогают бородавочникам избавиться от зуда, поедая блох и клещей, которые заводятся в шерсти парнокопытных.
Сурикаты живут колониями - это две-три семейные группы, всего в колонии 20—30 особей. У бородавочников же все иначе: самки и детеныши живут группами, а вот взрослые самцы предпочитают одиночество и гуляют сами по себе.
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