Нематеринский инстинкт: битва матери и дочери-леопарда собрала миллион просмотров

Справедливый урок на всю жизнь. Правила поведения леопардов в дикой природе совсем не похожи на те, что приняты в человеческом обществе.

Как обычно, мы снова в Африке. На этот раз будем работать с леопардами.

Красивое утро в африканской саванне. Неспешно плывут облака, легкий ветерок колышет сочную травку, а солнце еще не заработало на полную мощность. В уютном местечке, под редкими в этих краях деревьями, лежит девушка – леопард. Зевая и безответственно потягиваясь, она даже не представляет, что ее ждет. А ведь судьба приготовила ей сюрприз. Большой такой сюрприз!

В это время рядом с ней приступила к ежедневным ритуалам перед родовым деревом ее мама - леопард. На морде зверя тревога. По ее напряженным глазам, страдающим от нервного тика, видно, что она мучительно пытается найти ответы на очень серьезные вопросы.

"Как же я скажу об этом дочери, какие подберу слова, как заставлю поверить и не держать обиду"?

А дело в следующем. Мама должна выгнать дочь. Действие материнского инстинкта у взрослых леопардов строго дозировано по времени. В свою очередь зависимость ребенка от матери также ограничено. Они прежде всего дикие животные и в скором будущем будут смотреть друг на друга как на врагов, конкурируя за ресурсы. Для решения этой проблемы леопарды изгоняют молодых особей из семьи. В противном случае животные не выживут. И действительно, дочь уже взрослая, и это побуждает ее найти себе пару. А мама, конечно, не тургеневская девушка, но и не настолько бальзаковская, чтобы забыть про некоторые моменты взрослой жизни, о которых стыдно говорить, но приятно вспомнить.

В природе все очень жестко, но целесообразно. Мать снова готова активно спариваться, а дочь ей мешает. А дело – то серьезное! Если мама пожалеет дочь и продолжит ее кормить, то будущее мамы очень туманно. Голодная, холодная, без своей территории, без нормальных самцов. Что ей делать? Внуков нянчить? Тем более в Африке, где леопарды до старости не доживают, а если и доживают, то горько об этом сожалеют. Быть съеденной собственными детьми, а возможно, и внуками – перспектива не из приятных. Это вам не повышение пенсионного возраста. Здесь все очень серьезно! Экосистема сама регулирует численность зверей. Поэтому, как только девушка становится половозрелой, она изгоняется матерью и начинает уже свою личную жизнь. А мать спокойно возвращается к самцам и живет дальше. Такие дела...

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