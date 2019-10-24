Восстание машин: в аэропорту Чикаго взбесилась тележка с питанием

Тележка с питанием для пассажиров неожиданно начала самостоятельное движение в терминале чигагского аэропорта О’Хара. Она нарезала круги все быстрее и почти добралась до стоявшего рядом самолета.

Сотрудники международного аэропорта ОʼХара в Чикаго сразились со взбунтовавшейся машиной с бортовым питанием. Судя по всему, у машины заклинила педаль газа, из-за чего она стала наворачивать круги, подбираясь все ближе и ближе к стоящему рядом самолету и сотрудникам наземных служб.

В этой ситуации не растерялся водитель одного из тягачей. Он подъехал на своей спецмашине к вертящемуся погрузчику и ловко таранил его, опрокинув на бок.

Работнику аплодируют и кричат: "Вот так это делается!"

В результате инцидента никто не пострадал, но один из рейсов задержали на десять минут.

Все облегченно выдохнули: самолет, до которого погрузчику оставался всего метр, спасен от повреждений, а восстание машин откладывается.

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