Восстание машин: в аэропорту Чикаго взбесилась тележка с питанием

Сотрудники международного аэропорта ОʼХара в Чикаго сразились со взбунтовавшейся машиной с бортовым питанием. Судя по всему, у машины заклинила педаль газа, из-за чего она стала наворачивать круги, подбираясь все ближе и ближе к стоящему рядом самолету и сотрудникам наземных служб.
В этой ситуации не растерялся водитель одного из тягачей. Он подъехал на своей спецмашине к вертящемуся погрузчику и ловко таранил его, опрокинув на бок.
Работнику аплодируют и кричат: "Вот так это делается!"
В результате инцидента никто не пострадал, но один из рейсов задержали на десять минут.
Все облегченно выдохнули: самолет, до которого погрузчику оставался всего метр, спасен от повреждений, а восстание машин откладывается.
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