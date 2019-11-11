О, где же ты, брат: как львица спасла родственника от стаи разъяренных гиен

Благородный лев даже перед смертью остается самим собой. Случай в Африке о чудесном спасении брата сестрой от целой своры падальщиков.

Есть львы, которые не живут в своих семьях, они странствующие одиночки. Один из таких львов спокойно обходил свои владения. Вечерело. Погода стояла не слишком жаркая, настроение было хорошим, чувство приятной сытости согревало изнутри. Не хватало только воды, поэтому наш герой зашел немного дальше своего обычного маршрута. Дойдя до небольшой речушки, он почувствовал какое-то необъяснимое беспокойство, которое скоро сменилось самым откровенным страхом, если не ужасом.

А ведь в детстве, когда он жил с родителями и сестрами в прайде, его не раз предупреждали, что существуют гиены. Трусливые по одиночке, но очень наглые в стае. В принципе, эти падальщики не опасны. Но иногда они сбиваются в стаю, выбирают одинокое, возможно, больное или старое животное и набрасываются толпой. В общем, совершенно беспринципные создания. Но самое противное в них - это звуки, которые исходят от них. Что-то среднее между лаем собак и писком ребенка.

Именно по звуку лев понял, что это они. Почувствовав минутное замешательство большой кошки, гиены начали свой омерзительный хоровод вокруг льва. Он стал огрызаться и быстро анализировать ситуацию.

Первое, что лев решительно отверг - это бегство. Этот вариант даже не рассматривался. Остался только один выход - бороться до последнего. Мерзавцы стали покусывать его за спину, лев рычал, кусая некоторых наиболее дерзких. Но дело в том, что царь зверей никогда не связывался с такими слабыми противниками, кусать их по-настоящему было как-то недостойно.

Расценив благородство за слабость и обнаглев еще больше, гиены стали кусать более активно. Лев стал понимать, что времени у него мало, очень мало. Но бежать было для него совершенно невозможно. По идеологическим причинам.

Внезапно он почувствовал какую-то поддержку. Причем именно почувствовал, а не увидел. Лев всем своим сознанием услышал:"Я рядом, держись". Скоро он понял, кто это. Он увидел свою сестру Тэю. Она направлялась к нему, чтобы помочь.

Мерзкие падальщики, поняв, что с двумя хищниками им точно не справиться, убежали, а брат с сестрой, встретившись, стали тереться друг об друга, выражая сложную гамму чувств от благодарности за спасение до воспоминаний о счастливом детстве и добрых родителях.

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