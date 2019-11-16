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Маленький джигит из Пицунды зажег под песню Итляшева

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© Facebook/Maktina Tsushba
Sputnik Абхазия

Воспитательница детского сада "Алашара" в городе Пицунда выложила в Facebook видеоролик, на котором под песню Исмаила Итляшева отплясывает маленький джигит. Ребенку не больше четырех лет, а он танцует как солист ансамбля.

На личной странице воспитательницы пицундского детсада много видеороликов с праздника осени, который прошел накануне. Там и флешмоб в исполнении детей, и песни, и танцы, и коллективные выступления, и сольные исполнения. Есть даже танец овощей и танец маленьких мухаморчиков.

Есть видео и с родителями, которые вдохновились концертом детсадовской группы и тоже вышли на сцену продемонстрировать свои танцевальные способности.

Но гвоздем программы стал зажигательный танец маленького джигита под песню известного на Кавказе певца Исмаила Итляшева.

Мальчик и девочка вышли исполнить номер в национальных костюмах. Не у каждого взрослого получается выполнять движения так четко, как у этого малыша.

Смотрите, как это было на видео.

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