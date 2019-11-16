Маленький джигит из Пицунды зажег под песню Итляшева

На личной странице воспитательницы пицундского детсада много видеороликов с праздника осени, который прошел накануне. Там и флешмоб в исполнении детей, и песни, и танцы, и коллективные выступления, и сольные исполнения. Есть даже танец овощей и танец маленьких мухаморчиков.
Есть видео и с родителями, которые вдохновились концертом детсадовской группы и тоже вышли на сцену продемонстрировать свои танцевальные способности.
Но гвоздем программы стал зажигательный танец маленького джигита под песню известного на Кавказе певца Исмаила Итляшева.
Мальчик и девочка вышли исполнить номер в национальных костюмах. Не у каждого взрослого получается выполнять движения так четко, как у этого малыша.
Смотрите, как это было на видео.
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