17:39 17 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR70.56
Поиск
Новости

Окружен, но не сломлен: еще одна история чудесного спасения

Получить короткую ссылку
6873214816
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Youtube/BBC Earth

Смотрите видео из подборки Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения" и вдохновляйтесь!

Sputnik Абхазия предлагает зарядиться положительными эмоциями и заодно поверить в себя. Мы будем публиковать вдохновляющие ролики со всего мира, чтобы вы поняли - не бывает безвыходных ситуаций, за себя надо бороться и верить, что помощь придет.

На видео видно, что лев оказался в засаде у гиен и пытается отбиться от них, но у него это плохо получается, и он теряет силы. На помощь подоспел соплеменник. Эти уникальные кадры вошли в цикл документальных фильмов Дэвида Аттенборо. 

Смотрите также:

  • Истории чудесного спасения: одна змея побывала в желудке другой и выжила - видео

 

 

Теги:
львы


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ангела Меркель: взгляд в прошлое
В тени Земли: жители нескольких континентов увидели частичное лунное затмение
Луна в тени: жители планеты увидели частичное затмение спутника Земли
Американская бабочка в Абхазии
Крылатый вредитель: все об американской бабочке
Соцсети
Sputnikabkhazia