Окружен, но не сломлен: еще одна история чудесного спасения

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На видео видно, что лев оказался в засаде у гиен и пытается отбиться от них, но у него это плохо получается, и он теряет силы. На помощь подоспел соплеменник. Эти уникальные кадры вошли в цикл документальных фильмов Дэвида Аттенборо.

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