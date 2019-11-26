Усатый диспетчер: кот научился объявлять остановки человеческим голосом

В интернете набирает популярность видео с очередным "говорящим" котом, который бормочет, как диспетчер, объявляющий остановки на вокзале .

Кошками, которые произносят не только отдельные слова, но и фразы, уже никого не удивишь. Тем более, что эти фразы совершенно неосознанные. Но в этот раз удивиться придется точно.

Домашний питомец очень смешно бормочет, напоминая речь диспетчера, который скороговоркой объявляет остановки на вокзале.

Видео было заснято и выложено русскоязычным пользователем.

До этого, интернет просто взорвал ролик с котом, которого моют в ванной. Животное комментирует температуру воды и отмечает, что она вполне "нормальная".

Научно доказано, что домашние кошки используют много разнообразных звуковых сигналов для общения. Их "речь" включает несколько разных видов мяуканья, мурлыканья, шипения и тому подобных звуков. А вот в то, что коты действительно способны говорить как люди, ученые не верят.

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