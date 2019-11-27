Ну очень милое видео: сонный щенок охраняет уснувшего малыша

Более 80 миллионов человек посмотрели видео со щенком, который из последних сил борется со сном, но охраняет маленького хозяина. Щенок по кличке Кэлли - помесь пибуля и леопардовой собаки Катахулы.
Как признаются хозяева, Кэлли - самая милая собака, которая у них когда-нибудь была.
На видеокадрах щенок совсем еще маленький, как и ребенок, однако собака уже чувствует свою ответственность за маленького хозяина. И, хотя у самого Кэлли от усталости просто слипаются глаза, он старается не заснуть и в итоге кладет морду на голову малыша, но не спит.
Это действительно очень доброе и милое видео посмотрели миллионы человек, а "сонный щенок Кэлли" стал звездой Youtube.
Леопардовая собака Катахулы - это американская порода собак, которая практически не распространена за пределами США. Собаководы называют Катахулы верным компаньоном и надежным другом, эти собаки легко идут на контакт, но при этом не навязчивы.
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