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Ну очень милое видео: сонный щенок охраняет уснувшего малыша

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Молодые родители засняли на видео своего ребенка, сон которого из последних сил охраняет засыпающий щенок.

Более 80 миллионов человек посмотрели видео со щенком, который из последних сил борется со сном, но охраняет маленького хозяина. Щенок по кличке Кэлли - помесь пибуля и леопардовой собаки Катахулы.

Как признаются хозяева, Кэлли - самая милая собака, которая у них когда-нибудь была.

На видеокадрах щенок совсем еще маленький, как и ребенок, однако собака уже чувствует свою ответственность за маленького хозяина. И, хотя у самого Кэлли от усталости просто слипаются глаза, он старается не заснуть и в итоге кладет морду на голову малыша, но не спит.

Это действительно очень доброе и милое видео посмотрели миллионы человек, а "сонный щенок Кэлли" стал звездой Youtube.

Леопардовая собака Катахулы - это американская порода собак, которая практически не распространена за пределами США. Собаководы называют Катахулы верным компаньоном и надежным другом, эти собаки легко идут на контакт, но при этом не навязчивы.

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