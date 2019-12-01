Ты меня снесла: девочка из абхазского ансамбля покорила певца Матранга своим танцем

Самира Адлейба танцует в абхазском ансамбле "Марух", но интересуют ее не только народные танцы, у нее отлично получается исполнять современные движения уличного танца - "флекс" и "шаффл".

Девочка ведет Instagram, в котором выкладывает свои танцы. Так она выложила видео, на котором танцует под хит известного российского исполнителя Алана Хадзарагова, выступающего под псевдонимом Матранг.

Матранг заметил публикацию и перепостил себе, подписав пост и отметив Самиру: "Ради таких видео я готов писать еще тысячу хитов! Девочка, ты меня снесла!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алан Хадзарагов (@matrang_mg) 7 Ноя 2019 в 2:02 PST

В комментариях к посту девочку расхвалили за умение исполнять "флекс" и "шаффл".

Известность к Матрангу пришла в 2017 году, когда его песня "Медуза" стала одним из главных русскоязычных хитов года.

Ансамбль "Марух", в котором танцует Самира Адлейба, был создан в 2008 году при Доме культуры Гулрыпшского района. Само название коллектива происходит от Марухского перевала, который расположен на территории этого района. Ансамбль "Марух" состоит из участников, которым от 10 до 14 лет. "Марух" не раз занимал первые места на международных конкурсах.

Смотрите также: