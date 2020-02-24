Дзынь-дзынь, мяу-мяу: кошки обедают по-барски, вызывая официанта колокольчиком

Более четырех миллионов просмотров уже собрал на Youtube ролик о кошках, которые обедают, вызывая "официанта" звонком колокольчика.

Кошки не только настолько вежливы, что не садятся есть, не умывшись, но и пользуются услугами официанта, если таковой, конечно, имеется.

"Не знаю, зачем я это посмотрел до конца. Но оторваться сложно", - прокомментировал видео один из русскоязычных зрителей.

Тонкие манеры героев ролика подметил и еще один наблюдатель.

"Ну, коты - барины, люди тут - слуги. Как раньше, в прошлом веке, колоколом звали лакеев", - написал другой.

Обычно кошки для того, чтобы привлечь внимание человека, мяукают и мурлычут, однако, как выяснилось, они вполне способны быстро адаптироваться и к новой модели поведения.

Еще в конце 19 века американский ученый, психолог и педагог Эдвард Ли Торндайк путем экспериментов выяснил, что кошки очень быстро обучаются добывать еду, используя механизмы. Торндайк помещал кота в ящик с дырками, через которые видна еда, когда животное пыталось дотянуться до приманки, то случайно нажимало на запирающий механизм замка. После этого дверца открывалась, и кошка добиралась до угощения. Уже на третий-четвертый раз кошки, оказавшись в ящике, мгновенно нажимали на запор и вылезали из ящика.

Читайте также: