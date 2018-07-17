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Такси

Rolls Royce презентовала концепт летающего такси

CC0 / Pixabay
В мире
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Британский автоконцерн пообещал произвести революцию в сфере общественного транспорта.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Британская компания Rolls Royce презентовала летающий аппарат-такси, который получил название Evtol. Концепция модели была представлена на проходящем в "Фарнборо-2018"

международном авиасалоне, сообщает МИР24.

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© RUPTLY.
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Согласно задумке разработчиков, автомобиль будет способен вертикально взлетать и приземляться. Скорость полета такой машины составит до 402 километров в час, а максимальная дальность полета достигнет 800

километров. Предполагается, что такси будет работать за счет шести электрических двигателей, которые в свою очередь будут питаться от генератора мощностью 500 кВт.

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Разработчики рассказали, что авиатакси будет вмещать до пяти человек.

Ожидается, что серийное производство Evtol начнется уже в середине 2020 года. При этом данный проект может быть адаптирован как для личного, так и для общественного транспорта.

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Глава департамента электротехники компании Роб Уотсон заявил о том, что Rolls Royce имеет колоссальный опыт в качестве пионера в авиации и машиностроении.

Теги:
презентации, такси, автомобили, Великобритания, Общество, Наука и технологии



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