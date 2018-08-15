Человеческий фактор: в Генуе выясняют причины обрушения моста

В результате обрушения пролета моста в Генуе 14 августа, по последним данным, погибли 39 человек.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Прокурор итальянского города Генуя Франческо Коцци сообщил, что обрушение автомобильного моста произошло из-за ошибки человека, говорить о случайном стечении обстоятельств не приходится, передает РИА Новости.

По его словам, прокуратура в данный момент производит сбор строительных документов и показаний свидетелей, относящихся к возведению и обслуживанию моста.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", — подчеркнул Коцци.

В данный момент существует угроза обрушения на жилые дома еще одного пролета моста, людей уже эвакуировали, сообщил представитель пожарной службы Генуи, работающий на месте трагедии.

"Есть опасность, что кусок оставшейся проезжей части обрушится. Он ничем не закреплен и нависает над домами. Все жители оттуда эвакуированы, но опасность обрушения остается", — сказал он.

Префектура региона Лигурия сообщила, что из прилегающих к обвалившемуся мосту районов уже эвакуировано более 600 человек.

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"Вся ответственность за обрушение моста возложена на компанию Autostrade per l'Italia, занимающуюся управлением и содержанием автодорог страны", — сказал министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо. По его словам, дан старт процедуре расторжения концессионного соглашения с Autostrade per l'Italia.

В свою очередь в Autostrade per l'Italia опровергли информацию об опасном состоянии конструкции моста. Глава компании Джованни Кастеллуччи сообщил, что последний ремонт на мосту производился с соблюдением всех технических норм.

Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост>>

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.