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Apple могла завысить реальные характеристики iPhone X

© REUTERS / Stephen Lam
В мире
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Истцы утверждают, что реальные характеристики смартфона уступают заявленным показателям.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Компанию Apple обвинили в умышленном завышении характеристик экранов iPhone X, это следует из иска, поданного в Окружной суд Северной Калифорнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал CNET.

Как заявляют два истца, компания завысила характеристики экрана данной модели смартфона. По информации Apple, разрешение экрана составляет 5,8 дюйма. Истцы обнаружили, что реальное значение этого параметра — 5.6875 дюйма, что меньше заявленного.

iPad Pro
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Более того, в иске сказано, что компания указала неверное разрешение экрана. Производитель утверждает, что оно составляет 2436 x 1125 пикселей, истцы считают, что на деле оно ниже, — не у всех точек есть красный, зеленый и синий субпиксели.

Ранее стало известно, что новые iPhone не прошли тест на прочность, проведенную компанией SquareTrade. В одном из тестов оба телефона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки.

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В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям".

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Теги:
Apple iPhone, Apple


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