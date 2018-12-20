Здоровье дороже: Роспотребнадзор дал советы по выбору икры

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор советует при выборе красной икры обратить внимание на следующие моменты, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – особо ценный пищевой продукт. Потребителям настоятельно рекоммендуется помнить о правилах выбора красной икры.
- не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
- внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;
- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть "выбита" изнутри;
- не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", вероятно, икру уже размораживали;
- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;
- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;
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Хранить икру правильно в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую, сухую стеклянную емкость.