Свежее обновление iOS отключило от связи часть владельцев iPhone

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Множество владельцев iPhone лишились сотовой связи, после того как установили свежее обновление операционной системы iOs — 12.1.2, сообщает журнал Forbes.
В соцсетях пользователи также активно жалуются на отсутствие подключения к интернету по Wi-Fi.
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Apple до сих пор официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки компании советуют пользователям сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.