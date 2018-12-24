Свежее обновление iOS отключило от связи часть владельцев iPhone

Жители Европы, Азии, Северной, а также Латинской Америки остались без связи из-за последнего обновления.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Множество владельцев iPhone лишились сотовой связи, после того как установили свежее обновление операционной системы iOs — 12.1.2, сообщает журнал Forbes. © REUTERS / Stephen Lam Apple могла завысить реальные характеристики iPhone X

В соцсетях пользователи также активно жалуются на отсутствие подключения к интернету по Wi-Fi.

Apple могла завысить реальные характеристики iPhone X>>

Apple до сих пор официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки компании советуют пользователям сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.

Apple планирует выпустить iPhone с радужными переливами>>