Экс-глава разведки Украины: договор о дружбе был важен для Киева

Ранее Киев опубликовал закон, который постановляет прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что не стоило отменять выгодные для Киева положения договора о дружбе с Россией, так как без данного соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский", передает РИА Новости.

"В свое время мы готовили это соглашение, и тогда ставился вопрос о четком определении границ нашего государства, включая Крым. Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса", – заявил Маломуж.".

Маломуж отметил, что те статьи договора о дружбе, которые были выгодными Украине, не стоило отменять.

© Sputnik / Стрингер В Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Власти Украины решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ после 1 апреля 2019 года. Этот документ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран. Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины.

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