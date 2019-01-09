Сенат США заблокировал принятие санкций против России, Сирии и Ирана

Новые санкции предусмотрены за любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в Сирии, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Сенат США во вторник не смог проголосовать по законопроекту, предусматривающему введение санкций за помощь правительству Сирии, передает РИА Новости.

Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов. Демократы изначально подчеркивали, что не собираются голосовать за законопроекты, не направленные на прекращение "шатдауна". В итоге за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов при необходимых 60 голосах.

Часть федеральных ведомств в США не работают или функционируют с ограничениями с 22 декабря из-за отсутствия бюджета: Дональд Трамп настаивает на включении 5,6 миллиарда долларов на возведение стены на границе с Мексикой, демократы выступают резко против этого.

Санкции против Сирии, России, Ирана

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Документ, не принятый сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Более того, документ вводит ограничения против ближайших союзников Сирии — России и Ирана за военную и иную помощь Дамаску. Санкции традиционно предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

Документ подразумевает введение санкции в отношении "иностранных лиц, которые являются военными подрядчиками, наемниками или военизированными формированиями, осознанно действующими на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи. В статье 331 предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят такие действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям, а также если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

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Документ также обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а Министерство финансов США — сделать вывод о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и в случае, если это так, ввести против него санкции.

Сотрудничество с Израилем и Иорданией

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.

В частности, программы помощи Израилю продлеваются до октября 2023 года, а размер такой помощи ежегодно должен быть не менее 3,3 миллиарда долларов. Президент США также получает разрешение на поставку Израилю высокоточного оружия.

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Еще несколько статей документа касаются развития сотрудничества с Израилем в космической сфере, борьбе с незаконным использованием беспилотников, помощи развивающимся странам.