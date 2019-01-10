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Джефф и Маккензи Безос

Жена владельца Amazon может получить целое состояние после развода

Danny Moloshok/Reuters
В мире
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Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в 150 миллиардов долларов.

CУХУМ, 10 янв – Sputnik. Супруга президента американской компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после развода может стать богатейшей женщиной в мире, получив состояние в размере 69 миллиардов долларов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Джефф Безос и Маккензи Таттл
© REUTERS / Danny Moloshok
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Капитал Джеффа Безоса, по данным Bloomberg, оценивается в 137 миллиардов долларов. При этом основатель Amazon и представители его компании пока никак не прокомментировали предстоящий раздел финансовых активов супругов, включая 16-процентную долю бизнесмена в компании.

Однако без мирового соглашения, по которому раздел будет осуществлен на других условиях, активы супругов, скорее всего, будут просто поделены на равные части, сообщает агентство со ссылкой на мнение нью-йоркских юристов.

Таким образом, после развода с основателем Amazon Маккензи может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием приблизительно в 69 миллиардов долларов. Более того, если после раздела активов она получит всего лишь один процент от состояния мужа, то Маккензи все равно попадет в клуб богатейших женщин планеты, констатирует Bloomberg.

Купюры долларов США, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов
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На данный момент самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттенкур Майерс, которая приходится внучкой основателю производителя косметики L'Oreal и владеет состоянием в размере 45,6 миллиарда долларов.

Ранее глава компании Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе, сообщение было размещено в Twitter-аккаунте предпринимателя.

В марте 2018 года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

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В сентябре прошлого года Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.

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Теги:
Джефф Безос


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