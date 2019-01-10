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Открытие горнолыжного сезона в Красной поляне

Более 670 тысяч туристов отдохнули на Кубани в праздники

© Sputnik / Артур Лебедев
В мире
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Гостям курортов Красной поляны доступны несколько тарифов: разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что более 670 тысяч туристов со всей страны посетили Краснодарский край за время новогодних праздников, половина из них - Красную поляну, передает РИА Новости.

"За 10 праздничных дней к нам приехали свыше 672 тысяч туристов со всей страны. Для сравнения – год назад в новогодние каникулы все курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей… Только Красную поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов", - сказал Кондратьев.

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По его словам, также был зафиксирован высокий спрос на отдых в Лаго-Наки, Мезмае, Мостовском районе.

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Более того, Кондратьев рассказал, что по итогам 2018 года все курорты Краснодарского края посетили более 17 миллионов человек, что является абсолютным рекордом для региона.

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Теги:
отдых в горах, горнолыжники, Красная поляна


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