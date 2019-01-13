Плохая погода: Европа оправляется от последствий небывалого снегопада

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Европу накрыл сильный снегопад, заблокировавший дороги, железнодорожные сообщения и работу школ, сообщает BBC.
В Баварии Красному Кресту пришлось вызволять застрявших в сугробах водителей грузовиков. Вблизи Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого рухнуло не выдержавшее веса снега дерево.
Австрийские спасатели вынуждены были пробираться через сугробы выше пояса, чтобы оказать помощь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.
"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются раз в 30 или даже 100 лет", — сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.
В Швеции штормовая погода охватила северные регионы страны. В пятницу погодные условия были особенно сложными в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь там до сих пор парализована.
Больше всего досталось железным дорогам на юге и востоке Баварии. Там же дороги перекрыты завалами снега и упавшими деревьями. Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.
Погода в Австрии незначительно улучшилась в пятницу, но в некоторых районах за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в прошлую субботу.
В аэропорту Мюнхена отменено более 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.
В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег разрушил стеклянные двери гостиничного ресторана. В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из гостей оказался под снегом. Все туристы эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.
Режим ЧС введен в 22 округах Баварии и Саксонии из-за снегопада>>
Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от мира.