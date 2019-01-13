Плохая погода: Европа оправляется от последствий небывалого снегопада

Европейские метеорологи говорят, что столь сильные снегопады случаются раз в 30 или даже 100 лет.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Европу накрыл сильный снегопад, заблокировавший дороги, железнодорожные сообщения и работу школ, сообщает BBC.

В Баварии Красному Кресту пришлось вызволять застрявших в сугробах водителей грузовиков. Вблизи Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого рухнуло не выдержавшее веса снега дерево.

© REUTERS / LISI NIESNER Припаркованный автомобиль покрыт снегом в Гестлинге, Австрия, 9 января 2019

Австрийские спасатели вынуждены были пробираться через сугробы выше пояса, чтобы оказать помощь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER Двое рабочих убирают снег после сильного снегопада в Обертауэрне, Австрия, 10 января 2019 год

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются раз в 30 или даже 100 лет", — сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.

© REUTERS / MICHAEL DALDER Мужчина убирает снег после сильных снегопадов в Шафтлах, недалеко от Мюнхена, Германия, 9 января 2019 года

В Швеции штормовая погода охватила северные регионы страны. В пятницу погодные условия были особенно сложными в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь там до сих пор парализована.

Больше всего досталось железным дорогам на юге и востоке Баварии. Там же дороги перекрыты завалами снега и упавшими деревьями. Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.

© REUTERS / KACPER PEMPEL Снег покрывает фигуру Иисуса Христа возле Щирка, Польша, 8 января 2019 года.

Погода в Австрии незначительно улучшилась в пятницу, но в некоторых районах за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в прошлую субботу.

В аэропорту Мюнхена отменено более 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.

© REUTERS / LISI NIESNER Готфрид Клапфер стоит на крыше здания своей компании во время сильного снегопада в Айзенерце, Австрия, 9 января 2019

В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег разрушил стеклянные двери гостиничного ресторана. В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из гостей оказался под снегом. Все туристы эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.

Режим ЧС введен в 22 округах Баварии и Саксонии из-за снегопада>>

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от мира.