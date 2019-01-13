03:02 14 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Кресельная канатная дорога на горе Скшичне покрыта снегом, в Щирке, Польша, 9 января, 2019

Плохая погода: Европа оправляется от последствий небывалого снегопада

© REUTERS / KACPER PEMPEL
В мире
Получить короткую ссылку
57 0 0

Европейские метеорологи говорят, что столь сильные снегопады случаются раз в 30 или даже 100 лет.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. Европу накрыл сильный снегопад, заблокировавший дороги, железнодорожные сообщения и работу школ, сообщает BBC.

В Баварии Красному Кресту пришлось вызволять застрявших в сугробах водителей грузовиков. Вблизи Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого рухнуло не выдержавшее веса снега дерево.

Припаркованный автомобиль покрыт снегом в Гестлинге, Австрия, 9 января 2019
© REUTERS / LISI NIESNER
Припаркованный автомобиль покрыт снегом в Гестлинге, Австрия, 9 января 2019

Австрийские спасатели вынуждены были пробираться через сугробы выше пояса, чтобы оказать помощь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

Двое рабочих убирают снег после сильного снегопада в Обертауэрне, Австрия, 10 января 2019 год
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Двое рабочих убирают снег после сильного снегопада в Обертауэрне, Австрия, 10 января 2019 год

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются раз в 30 или даже 100 лет", — сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.

Мужчина убирает снег после сильных снегопадов в Шафтлах, недалеко от Мюнхена, Германия, 9 января 2019 года
© REUTERS / MICHAEL DALDER
Мужчина убирает снег после сильных снегопадов в Шафтлах, недалеко от Мюнхена, Германия, 9 января 2019 года

В Швеции штормовая погода охватила северные регионы страны. В пятницу погодные условия были особенно сложными в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь там до сих пор парализована.

Больше всего досталось железным дорогам на юге и востоке Баварии. Там же дороги перекрыты завалами снега и упавшими деревьями. Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.

Снег покрывает фигуру Иисуса Христа возле Щирка, Польша, 8 января 2019 года.
© REUTERS / KACPER PEMPEL
Снег покрывает фигуру Иисуса Христа возле Щирка, Польша, 8 января 2019 года.

Погода в Австрии незначительно улучшилась в пятницу, но в некоторых районах за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в прошлую субботу.

В аэропорту Мюнхена отменено более 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.

Готфрид Клапфер стоит на крыше здания своей компании во время сильного снегопада в Айзенерце, Австрия, 9 января 2019
© REUTERS / LISI NIESNER
Готфрид Клапфер стоит на крыше здания своей компании во время сильного снегопада в Айзенерце, Австрия, 9 января 2019

В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег разрушил стеклянные двери гостиничного ресторана. В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из гостей оказался под снегом. Все туристы эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.

Режим ЧС введен в 22 округах Баварии и Саксонии из-за снегопада>>

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от мира.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Девочка украшает елку
Новогодние игрушки, сосульки и избушки: как украшали елку в СССР
Десятки тысяч демонстрантов и сотни арестованных: во Франции прошла девятая акция «жёлтых жилетов»
Девятый вал: беспорядки и протесты охватили города Франции
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia