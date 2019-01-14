Глава МИД Турции отреагировал на угрозы Трампа

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике Дональда Трампа за его заявление о том, что США введут экономические санкции против Анкары в случае ее агрессии в отношении Сил самообороны сирийских курдов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
"Темы стратегического партнерства в соцсетях не обсуждаются. У нас открыты все официальные каналы для связи с США. Мы видим, что на Трампа оказывается большое давление с тем, чтобы он не выводил войска из Сирии, и он находится в непростой ситуации. Тем не менее обсуждать подобные темы через соцсети нельзя", - сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция не страшится угроз, а США и другие государства коалиции должны продемонстрировать уважение к Анкаре.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара намерена начать военную кампанию на востоке от Евфрата и в сирийском Манбидже против Сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.
Однако позднее он сообщил о решении отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом.
Как заявила в конце декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Сирии.
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При этом отмечалось, что победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать. Сандерс уточнила, что США и их союзники по-прежнему будут готовы вернуться и защищать американские интересы в случае необходимости.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.