Спасен второй пилот Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Спасатели обнаружили второго летчика Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, заявили в Минобороны России.
"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", — рассказали в ведомстве.
Пилоты Су-34, потерпевших аварию на Дальнем Востоке, смогут пробыть на спасательном плоту и в специальном костюме без какой-либо угрозы жизни до суток, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Экипажи самолетов Су-34 оснащены высотным морским спасательным костюмом, который позволяет находиться до 12 часов при температуре воды до 0 градусов по Цельсию летчику на водной поверхности без угрозы жизни. При покидании самолета автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-12 позже обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот одного из пилотов. Летчик Су-34 со спасательного плота поднят на борт, его состояние удовлетворительное.
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Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.
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