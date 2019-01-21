В понедельник Мэй намерена представить парламентариям новый план по выходу из Евросоюза взамен отвергнутого палатой общин на прошлой неделе.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения нового референдума по Brexit и подчеркнула, что продление действия норм, регулирующих членство страны в Евросоюзе, не отменяет опасности выхода из Евросоюза без сделки, передает РИА Новости.

"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть палаты общин поддерживает идею проведения второго референдума. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию", - заявила Мэй, выступая в парламенте.

Голосование по новому плану пройдет 29 января. Ранее ожидалось, что правительство после переговоров с оппозицией учтет пожелания политических партий, однако из речи Мэй следует, что премьер не собирается предлагать каких-либо значимых изменений в соглашение об условиях Brexit.

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По словам Мэй, не будет спасением и продление срока действия "статьи 50" о членстве Британии в Евросоюзе.

"Говорят, что мы в парламенте не можем договориться об условиях "сделки" и следует отменить процедуру, запущенную по статье 50 (выход из Евровоюза). Но продление срока действия статьи 50 не исключит автоматически вероятность выхода страны из ЕС без "сделки", это всего лишь отсрочит такой вариант", - подчеркнула Мэй.

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Резюмируя, Мэй подчеркнула, что собирается осуществить Brexit и сделать это планирует к концу марта. При этом премьер отметила, что готова вернуться к переговорам с партиями по ряду вопросов, содержащихся в соглашении с ЕС, в том числе по проблемам, связанным с пограничным и таможенным режимом в Северной Ирландии.