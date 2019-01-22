Рождение генетически модифицированных детей подтвердили в Китае

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Власти Китая официально подтвердили факт рождения детей с измененным ДНК в результате эксперимента ученого Хэ Цзянькуя, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Xinhua.
"Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, который намеренно избегал надзора и использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом", - рассказали следователи.
Более того, ученый в течение двух лет фальсифицировал результаты этической экспертизы и выбрал восемь пар для участия в своем эксперименте, что привело к двум беременностям.
В результате эксперимента на свет появились близнецы, которых назвали Лулу и Нана, а еще одна участница эксперимента сейчас беременна и носит ребенка с отредактированным ДНК. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением медиков.
В ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй всполошил мировую общественность сообщением о рождении младенцев, ДНК которых модифицировали для противостояния заражению ВИЧ. Ученого подвергли критике как коллеги, так и власти Китая. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения начал расследование.
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Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин поручил остановить все работы ученых, связанные с модифицированием ДНК эмбриона.
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В оправдание своей работы Хэ Цзянькуй заявил, что, несмотря на все успехи в лечении ВИЧ, это заболевание остается в списке главных причин смертности на Земле.