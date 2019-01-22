Пока на плаву: танкеры в Черном море продолжают гореть

Ранее сообщалось, что спасены 12 человек, из воды подняты тела 11 человек, ведутся поиски еще девяти членов экипажей танкеров.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Пожар на двух судах в Черном море продолжается, но оба танкера находятся на плаву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

В ведомстве подчеркнули, что разлива нефти и нефтепродуктов вблизи горящих в районе Керченского пролива в Черном море судов нет.

"По нашим данным, нет экологического ущерба, разлива нефти нет", - сказали в ведомстве.

Около 4,5 тысячи тонн сжиженного газа находилось на танкерах "Маэстро" и "Канди" во время пожара, рассказал представитель экстренных служб республики Крым.

Керчь ФМ МЧС России рассказало о ситуации с пожаром на судах в Керченском проливе

"Во время перекачки топлива на борту двух танкеров находилось почти 4,7 тысячи тонн сжиженного газа", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе Росморречфлота рассказали, что причину стоянки двух загоревшихся иностранных судов в международных водах Черного моря еще предстоит выяснить.

"У нас нет данных - легальная или нелегальная стоянка. Если два суда одного судовладельца занимаются какими-то операциями, перекачка это была или обмен посланием, или букетами, мы не знаем. Они находились рядом, когда на одном из них произошел взрыв или возгорание, которое перекинулось на другое судно. Чем именно они занимались, трудно сказать, возможно, была перекачка, не знаю", - сказал представитель ведомства.

Посольство Индии в России контактирует с задействованными российскими ведомствами по пожару на судах в Черном море, среди жертв которого могут оказаться индийские моряки, заявил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Наше посольство в Москве поддерживает постоянный контакт с профильными российскими ведомствами, чтобы получить больше информации о пострадавших индийских гражданах и оказать им необходимую помощь", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он не уточнил, известно ли внешнеполитическму ведомству Индии о погибших среди индийских граждан.

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Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник близ Керченского пролива, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным, спасены 12 человек, из воды подняты тела 11 человек, ведутся поиски еще девяти членов экипажа.