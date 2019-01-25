Турецкие депутаты: на своем "заднем дворе" США забывают об универсальных ценностях

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо, вслед за ними ряд стран поддержал Гуаидо.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Операцией глобальных сил против венесуэльского президента Николаса Мадуро и его народа назвал депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Серкан Байрам происходящее в Венесуэле, пишет Sputnik Turkey.

Байрам напомнил, что ранее в Турции мятежники также пытались совершить госпереворот.

"Как известно, в нашей стране в 2016 году была предпринята попытка госпереворота, но народная поддержка и сплоченность спутала мятежникам все карты, и они не смогли добиться своих целей. И нынешние действия глобальных политических игроков в отношении Венесуэлы, будь то экономические санкции, или попытка осуществления госпереворота в результате незаконного провозглашения президентом главы правительства, не смогут обмануть народ, поэтому обречены на провал. Рано или поздно демократия восторжествует, и правительство Мадуро останется на своем законном месте. А турецкий народ всегда будет выражать поддержку Мадуро и народу Венесуэлы", - заявил Серкан Байрам.

Признание стран Южной Америки оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы турецкий депутат объяснил давлением со стороны США.

Байрам подчеркнул, что в Венесуэле находятся большие запасы нефти, в связи с чем глобальные игроки стремятся добиться усиления своего влияния, свергнув правительство Мадуро, и таким образом изменив экономический баланс сил.

Заместитель председателя традиционалистской Партии "Саадет" по международным отношениям Мустафа Кайа напомнил о доктрине Монро, которую подписали в 1823 году США, провозгласив Южную Америку своим "задним двором" и возомнив, что у них есть право прямого вмешательства во все процессы, происходящие в этом регионе.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле

"Смена власти в Венесуэле может происходить только по волеизъявлению народа Венесуэлы. Между тем, США открыто вмешиваются во внутренние дела другой страны, заявляют о признании в качестве президента близкой к Вашингтону фигуры, да еще и призывают народ Венесуэлы выйти на улицы", - сказал Кайа.

Политик обратил внимание на методы, к которым прибегает США, открыто призывая к госперевороту в Венесуэле. Приход к власти "своего" человека в глазах американского истеблишмента оправдывает то, что все универсальные ценности - демократия, законность и права человека, - "со спокойной душой закидываются в дальний ящик".

"Достаточно задать один простой вопрос: по какому праву вы считаете, что можете вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, чья легитимность признана Уставом ООН? Если бы события, подобные тому, что происходят в Каракасе, случились бы в Европе, западные страны отреагировали бы совершенно по-другому. Запад, который в случае с Желтыми жилетами призывал воздержаться от резких, необдуманных действий, в очередной раз продемонстрировал противоречивость и двойственность своего подхода", - заключил Мустафа Кайа.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро на фоне признания Вашингтоном оппозиционного праламентария Хуана Гуаидо временным президентом страны.

"Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов", - написал пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в Twitter.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

МИД Абхазии заявил, что Абхазия выражает полную поддержку законно избранному президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле.