Банк Англии отказал Мадуро в выдаче 1,2 миллиарда долларов золотом

Ранее Мадуро отмечал, что Венесуэла имеет право торговать своим золотом на фоне санкций со стороны США и неопределенной ситуации с возвратом в Венесуэлу ее же золота из Великобритании.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 миллиарда долларов слитками золота, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

© REUTERS / Adriana Loureiro Мадуро намерен остаться на посту президента, оппозиция предлагает ему амнистию

Решение не выдавать венесуэльское золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали серьезное давление на коллег в Великобритании, ради перекрытия доступа Мадуро к его активами за границей.

Агентство подчеркивает, что теперь чиновники США постараются передать зарубежные активы Венесуэлы объявившему себя временным президентом страны Хуану Гуаидо, ради увеличения шансов на получение контроля над правительством.

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Сам Гуаидо охарактеризовал отказ Банка Англии, как защиту активов Венесуэлы.

"Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей", — написал политик в Twitter.

Блумберг добавляет, что всего иностранные резервы цетробанка Венесуэлы составляют 8 миллиардов долларов. Часть активов находится в Банке Англии, нахождение оставшейся части активов неизвестно.

Ранее была распространена информация о том, что Каракас намерен вернуть 550 миллионов долларов в золотых слитках из Банка Англии из-за опасений, что они могут быть заблокированы ввиду санкций в отношении государства. Как сообщал Рейтер, речь идет о 14 тоннах золота. Реализация этих планов была задержана примерно на два месяца из-за сложностей с получением страховки, необходимой для перемещения крупного груза золота.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.