МИД России: готовы выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Россия готова выступить в качестве посредника в урегулировании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет", — отметил российский дипломат.
"Вчера министр иностранных дел Российской Федерации сказал, что мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен", — подчеркнул Щетинин.
По словам Зайберта, выход из кризиса в Венесуэле возможен "только посредством вызывающего доверие мирного политического процесса в рамках конституции", при этом парламент во главе с Гуаидо в Берлине рассматривают как "единственно демократический легитимный институт, который на этом пути демократизации страны играет особенную роль".
"Венесуэле нужны теперь свободные и честные выборы. Федеральное правительство в рамках предстоящих консультаций в ЕС выскажется за то, чтобы признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо в случае, если такие свободные и честные выборы не будут проведены в ближайшее время. В эти минуты по данному вопросу проводится заседание комитета ЕС по политике и политике в сфере безопасности", — сказал он, предложив дождаться окончания этих переговоров, "чтобы делать дальнейшие выводы".
В среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".
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Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.