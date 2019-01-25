МИД России: готовы выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении остаться на своем посту до истечения положенного ему срока в 2025 году.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Россия готова выступить в качестве посредника в урегулировании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет", — отметил российский дипломат.

"Вчера министр иностранных дел Российской Федерации сказал, что мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен", — подчеркнул Щетинин.

Тем временем Германия выступает за признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным главой государства, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято после консультаций в Евросоюзе, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, выход из кризиса в Венесуэле возможен "только посредством вызывающего доверие мирного политического процесса в рамках конституции", при этом парламент во главе с Гуаидо в Берлине рассматривают как "единственно демократический легитимный институт, который на этом пути демократизации страны играет особенную роль".

"Венесуэле нужны теперь свободные и честные выборы. Федеральное правительство в рамках предстоящих консультаций в ЕС выскажется за то, чтобы признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо в случае, если такие свободные и честные выборы не будут проведены в ближайшее время. В эти минуты по данному вопросу проводится заседание комитета ЕС по политике и политике в сфере безопасности", — сказал он, предложив дождаться окончания этих переговоров, "чтобы делать дальнейшие выводы".

© REUTERS / Adriana Loureiro Мадуро намерен остаться на посту президента, оппозиция предлагает ему амнистию

Как заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, во внешнеполитическом ведомстве сегодня состоится заседание кризисного штаба, которые "внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, за возможными последствиями данной ситуации для граждан ФРГ в Венесуэле". Штаб находится в постоянном тесном контакте с посольством ФРГ в Каракасе.

В среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

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Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.