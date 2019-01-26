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Военнослужащие Украины во время процедуры обмена пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам

Милиция ЛНР: иностранные военнослужащие прибыли в Донбасс

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Ранее управление народной милиции Донецкой народной республики заявило об активизации разведывательных подразделений украинских силовиков к северу от Донецка.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что разведка самопровозглашенной республики зафиксировала прибытие группы иностранных военнослужащих в Донбасс, передает РИА Новости.

"Нашей разведкой зафиксировано прибытие и размещение в гостинице "Мир" города Северодонецк тридцати иностранных граждан в военной форме, говорящих на английском языке. По предварительной информации, иностранные военнослужащие прибыли для подготовки специальных подразделений ВС Украины", - сказал Марочко.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Он подчеркнул, что командование операции Объединенных сил Украины держит в тайне информацию об участии иностранных частных военных компаний в военном конфликте в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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Теги:
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