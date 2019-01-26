Лавров сделал заявления по ситуациям в Сирии и Ливии

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Ливии должен проходить под эгидой ООН, при этом необходимо гармонизировать работу посредников, передает РИА Новости.
"У нас общее мнение о необходимости гармонизировать усилия внешних посредников по ливийскому урегулированию, делать это надо, конечно же, под эгидой ООН и при приоритетном учете мнений стран-соседей, прежде всего Туниса, Алжира, Египта", - сказал российский министр.
"Россию и Тунис крайне тревожит сохраняющаяся угроза терроризма, Тунис испытывает риски в связи с продолжающимся кризисом в Ливии", - добавил Лавров.
После свержения и казни в 2011 году Каддафи Ливия погрузилась в период острого кризиса. В стране существует двоевластие: на востоке в городе Тобрук работает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.
Двоевластие и разрушение системы безопасности в Ливии привели к скачку активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ввиду отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия стала центром контрабанды и перевалочным пунктом нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Конфликтующие лагеря в Ливии ранее договорились о проведении 10 декабря парламентских и президентских выборов в стране, однако выборы не состоялись. Восьмого ноября на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гассана Саляме заявил, что избирательный процесс должен состояться весной 2019 года.
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Сергей Лавров также высказал надежду на то, что будет сделано все для недопущения подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии.
"У нас общий взгляд на необходимость сделать все, чтобы не допустить подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской республики", - сказал.
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Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".