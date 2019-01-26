Лавров сделал заявления по ситуациям в Сирии и Ливии

Ранее глава Сергей Лавров был принят королем Марокко Мухаммедом VI. В четверг он провел переговоры с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем и премьером Ахмедом Уяхьей. Вечером в пятницу он отправится в Тунис.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования ситуации в Ливии должен проходить под эгидой ООН, при этом необходимо гармонизировать работу посредников, передает РИА Новости.

"У нас общее мнение о необходимости гармонизировать усилия внешних посредников по ливийскому урегулированию, делать это надо, конечно же, под эгидой ООН и при приоритетном учете мнений стран-соседей, прежде всего Туниса, Алжира, Египта", - сказал российский министр.

"Россию и Тунис крайне тревожит сохраняющаяся угроза терроризма, Тунис испытывает риски в связи с продолжающимся кризисом в Ливии", - добавил Лавров.

После свержения и казни в 2011 году Каддафи Ливия погрузилась в период острого кризиса. В стране существует двоевластие: на востоке в городе Тобрук работает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

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Двоевластие и разрушение системы безопасности в Ливии привели к скачку активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ввиду отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия стала центром контрабанды и перевалочным пунктом нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Конфликтующие лагеря в Ливии ранее договорились о проведении 10 декабря парламентских и президентских выборов в стране, однако выборы не состоялись. Восьмого ноября на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гассана Саляме заявил, что избирательный процесс должен состояться весной 2019 года.

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Сергей Лавров также высказал надежду на то, что будет сделано все для недопущения подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"У нас общий взгляд на необходимость сделать все, чтобы не допустить подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской республики", - сказал.

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Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.

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Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын поддержал эту идею, добавив, что Турция будет контролировать эту зону при помощи военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".