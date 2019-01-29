Лавров: Москва поддержит законные власти Венесуэлы

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, передает РИА Новости. © REUTERS / Stringer Мадуро заявил Трампу по-английски: "Руки прочь от Венесуэлы!"

"Еще раз подчеркну, мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми имеющимися способами, и мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента (Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сьерра-Леоне Али Каббой.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, США нарушают все мыслимые нормы международного права в ситуации с Венесуэлой.

"Нас, конечно же, тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и по сути дела взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - отметил Лавров.

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Министр также подчеркнул, что Вашингтон и союзники, применяя санкции в отношении Венесуэлы, по сути стремятся конфисковать средства страны.

"Опыты подобного нелегитимного обращения с чужими деньгами у США есть, к сожалению. Такие замораживания были и в отношении в свое время и Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа, Панамы. В большинстве случаев эти замораживания по сути дела оборачивались конфискацией средств чужого правительства. То же самое сейчас делают власти Великобритании, арестовав, а по сути конфискован, золотой запас Венесуэлы, который хранится в Лондоне", - подчеркнул Лавров.

"Помимо того, что это грубейшим образом подрывает последние остатки доверия к международной валютно-финансовой системе, основанной на главенстве доллара, помимо всего прочего это еще усугубляет кризис в самом венесуэльском обществе и откровенно служит для того, чтобы подстегивать, подстрекать оппозицию на противоправные действия", - заявил министр.

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"Дополнительно сегодня же поступила информация о том, что санкции применены к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, к ее североамериканскому филиалу Citgo. При этом, что лишний раз подчеркивает цинизм происходящего, американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть, хотят и режим сменить, и еще из этого поиметь прибыль", - сказал Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров обратил внимание на то, что оппозиция Венесуэлы постоянно находится под ощутимым давлением внешних сил, которые не позволяют ей идти на компромисс с законно избранным руководством страны.

"Президент Мадуро, его представители, министр иностранных дел выступали уже несколько раз в пользу того, чтобы начать разговоры с оппозицией. Но судя по реакции оппозиции, она находится под сильнейшим влиянием тех, кто запрещает ей это делать, запрещает идти на контакт с законными властями", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сьерра-Леоне Али Каббой.

Резюмирую глава МИД России заявил, что навязывание контрпродуктивных идей по реформированию Совета Безопасности ООН может спровоцировать глубокий раскол в организации.

"Когда придет время принимать решение на уровне ООН, принципиально важно, чтобы это был консенсус или самое широкое согласие, близкое к консенсусу", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сьерра-Леоне Али Каббой, говоря о проблеме реформы СБ ООН.

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По его словам, главное в переговорах о реформе Совета Безопасности ООН – достичь соглашения о повышении представительства развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки в Совбезе ООН. "Это ключевое условие успеха реформы. И Россия будет рассматривать именно это как приоритет в своей работе на этом направлении", - заявил Лавров.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Позднее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.