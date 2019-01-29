Рота снайперов и эшелон военной техники Украины прибыли в Донбасс

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, что эшелон с военной техникой украинских силовиков прибыл на железнодорожную станцию в подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе, передает РИА Новости.
"Пользуясь перемирием, командование операцией Объединенных сил Украины продолжает наращивание сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения. На железнодорожную станцию в оккупированный город Рубежное прибыл очередной эшелон с военной техникой ВСУ", - заявил Марочко.
Кроме того, народная милиция Луганской народной республики засекла прибытие роты украинских снайперов в Донбасс, отметил Андрей Марочко. По информации милиции ЛНР, снайперы переброшены в Донбасс для активизации разведывательно-диверсионной деятельности и осуществления провокационных действий.
"В преддверии встречи контактной группы в Минске, в район населенного пункта Войтово отмечено прибытие и размещение роты снайперов из состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины", - заявил Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.