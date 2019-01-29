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Военнослужащий ВСУ. Архивное фото

Рота снайперов и эшелон военной техники Украины прибыли в Донбасс

© AP Photo. Alexander Shulman
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Ранее разведка самопровозглашенной республики зафиксировала прибытие группы иностранных военнослужащих в Донбасс.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, что эшелон с военной техникой украинских силовиков прибыл на железнодорожную станцию в подконтрольный Киеву населенный пункт Рубежное в Донбассе, передает РИА Новости.

"Пользуясь перемирием, командование операцией Объединенных сил Украины продолжает наращивание сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения. На железнодорожную станцию в оккупированный город Рубежное прибыл очередной эшелон с военной техникой ВСУ", - заявил Марочко.

Военнослужащие Украины во время процедуры обмена пленными между ополченцами ДНР, ЛНР и украинскими силовикам
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Милиция ЛНР: иностранные военнослужащие прибыли в Донбасс
Он подчеркнул, что на платформах разведкой ЛНР были распознаны самоходные артустановки САУ 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" и танки Т-64. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

Кроме того, народная милиция Луганской народной республики засекла прибытие роты украинских снайперов в Донбасс, отметил Андрей Марочко. По информации милиции ЛНР, снайперы переброшены в Донбасс для активизации разведывательно-диверсионной деятельности и осуществления провокационных действий.

"В преддверии встречи контактной группы в Минске, в район населенного пункта Войтово отмечено прибытие и размещение роты снайперов из состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины", - заявил Марочко.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Очередное заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп запланировано 30 января в белорусской столице.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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Теги:
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