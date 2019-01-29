Захарову позабавил предвыборный баннер Порошенко с Путиным

Ранее украинский лидер заявил, что баллотируется на второй срок ради сохранения курса страны в Евросоюз и НАТО.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила плакат, который показали на экранах во время предвыборного форума президента Украины Петра Порошенко в Киеве. © Sputnik / Михаил Маркив Порошенко будет баллотироваться на второй срок

Ранее на предвыборном мероприятии "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Перед его появлением делегатам форума продемонстрировали ролик о прогрессе страны в последние несколько лет. В определенный момент на экранах появилось изображение российского и украинского президентов с подписью: "Либо Порошенко Либо Путин".

Захарову рассмешила такая предвыборная агитация.

"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – написала она шутливый пост в фейсбуке.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, кампания началась 31 декабря. Сейчас официально на пост президента претендуют 13 человек.

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Лидером предвыборного рейтинга, по данным соцопросов, на протяжении нескольких последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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Рейтинг Петра Порошенко держится на уровне 14 процентов. Эксперты прогнозруют второй тур выборов с его участием.